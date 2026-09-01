Soirée d’ouverture des Prix des lecteurs – Biblio’fil Place de la République Ancenis-Saint-Géréon

mardi 29 septembre 2026 · Place de la République · Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Ancenis-Saint-Géréon

Soirée d’ouverture des Prix des lecteurs – Biblio’fil

Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 18:30:00

fin : 2026-09-29 19:30:00

Date(s) :

2026-09-29

Prix Lire en Pays d’Ancenis et Prix BD du Pays d’Ancenis.

18h30 (1ère représentation)

Spectacle iMMédia – compagnie Rouge

20h

Présentation de la sélection des prix

20h30 (2ème représentation)

Spectacle iMMédia – compagnie Rouge

Ouvert à tous.

Inscription obligatoire. .

Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 22 30

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English :

The « Lire en Pays d’Ancenis » Award and the « Pays d’Ancenis » Comic Book Award.

L’événement Soirée d’ouverture des Prix des lecteurs – Biblio’fil Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-09-03 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis