Soirée d’ouverture du carnaval Manthelan

Manthelan Indre-et-Loire
Début : 2026-02-21 20:00:00
fin : 2026-02-21 23:00:00
2026-02-21
La soirée d’ouverture du carnaval fête sa seconde édition depuis son grand retour en 2025 !
La soirée d’ouverture du carnaval fête sa seconde édition depuis son grand retour en 2025 !
Manthelan 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 85 73 80 57 contact@carnavaldemanthelan.fr
English :
For the 1st time in many years, we’re offering an evening of music by Les Musiciens en Folie, a 30-strong group from Cholet (49). Festive platters to share (reservation required), featuring local produce and refreshments on site.
