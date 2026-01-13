Soirée d’ouverture du carnaval

Manthelan Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 20:00:00

fin : 2026-02-21 23:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Carnaval de Manthelan, Soirée du ́

La soirée d’ouverture du carnaval fête sa seconde édition depuis son grand retour en 2025 !

, les places sont limitées, il est nécessaire de ́ en amont !

Nous vous proposons une soirée musicale de à , à l’espace des Faluns de Manthelan ! Ce moment festif sera accompagné du groupe Les Musiciens en Folie de Cholet (49).

​ , l’ ̀ ̀ ‘ ́ ̀ ́ ̀ ‘ ‘ afin de permettre au maximum de personnes souhaitant se restaurer pendant la soirée. .

Manthelan 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 85 73 80 57 contact@carnavaldemanthelan.fr

English :

For the 1st time in many years, we’re offering an evening of music by Les Musiciens en Folie, a 30-strong group from Cholet (49). Festive platters to share (reservation required), featuring local produce and refreshments on site.

L’événement Soirée d’ouverture du carnaval Manthelan a été mis à jour le 2026-01-13 par Loches Touraine Châteaux de la Loire