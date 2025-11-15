Soirée d’ouverture du carnaval Seltz

Soirée d’ouverture du carnaval

Rue Général de Gaulle Seltz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-15 18:00:00

fin : 2025-11-15 23:59:00

Date(s) :

2025-11-15

Les »Seltzer Besebinder » organisent leur traditionnelle soirée ouverture du carnaval 2026. Musique, danse, convivialité et bonne humeur au rendez-vous, le tout animé par l'orchestre »Ritchie and Co ». Petite restauration sur place.

Rue Général de Gaulle Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 6 48 55 13 68

English :

The Seltzer Besebinder organize their traditional Carnival 2026 opening party. Music, dancing, conviviality and good spirits will be the order of the day, entertained by the Ritchie and Co orchestra.

German :

Die »Seltzer Besebinder » veranstalten ihre traditionelle Eröffnungsparty für den Karneval 2026. Musik, Tanz, Geselligkeit und gute Laune stehen auf dem Programm, das von der Band »Ritchie and Co » musikalisch umrahmt wird.

Italiano :

I »Seltzer Besebinder » organizzano la tradizionale serata di apertura del Carnevale 2026. Musica, balli, convivialità e buonumore saranno all’ordine del giorno, allietati dall’orchestra Ritchie and Co .

Espanol :

El »Seltzer Besebinder » organiza su tradicional noche de apertura del Carnaval 2026. Música, baile, convivencia y buen humor estarán a la orden del día, amenizados por la orquesta Ritchie and Co .

