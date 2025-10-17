Soirée d’ouverture du festival Abers Blues Cinéma le Bretagne Saint-Renan

Soirée d’ouverture du festival Abers Blues Cinéma le Bretagne Saint-Renan vendredi 17 octobre 2025.

Soirée d’ouverture du festival Abers Blues

Cinéma le Bretagne 18 rue Saint-Mathieu Saint-Renan Finistère

Début : 2025-10-17 18:30:00

fin : 2025-10-17

PRÉSENTATION DU FESTIVAL FILM

18h30 Ouverture avec Vincent Bucher

Vincent Bucher, notre parrain, ouvrira le festival avec un concert solo……

Une présentation de la programmation musicale sera diffusée en salle de convivialité, où un apéritif dinatoire sera offert, avec 1 boisson en échange de votre ticket d’entrée.

20h30 Projection du film “Soundtrack to a Coup d’État” (Bande son pour un coup d’État)

Film de Johan Grimonprez| 2023 | Belgique, France, Pays-Bas.

Jazz, politique et décolonisation s’entremêlent dans ce grand huit historique qui révèle un incroyable épisode de la guerre froide. En 1961, la chanteuse Abbey Lincoln et le batteur Max Roach, militants des droits civiques et figures du jazz, interrompent une session du Conseil de sécurité de l’ONU pour protester contre l’assassinat de Patrice Lumumba, Premier ministre du Congo nouvellement indépendant… Au même moment Louis Armstrong, nommé “Ambassadeur du Jazz”, est envoyé en mission au Congo par les États-Unis, pour détourner l’attention du coup d’État soutenu par la CIA… .

Cinéma le Bretagne 18 rue Saint-Mathieu Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne +33 7 84 65 35 15

