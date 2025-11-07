Soirée d’ouverture du Festival Images de guerre. Guerre des images Souchez

Soirée d’ouverture du Festival Images de guerre. Guerre des images

A travers projections, expositions et rencontres avec des réalisateurs, des historiens, des journalistes, ce festival d’éducation à l’image offre un décryptage et amène à réfléchir sur la place des images de guerre dans la société et leur impact sur notre perception des conflits d’hier et d’aujourd’hui.

Projection du court métrage War is over de Dave Mullins et Brad Booker (2024)

Inspiré par la musique de John Lennon et Yoko Ono, est un film d’animation, situé dans une réalité alternative de la Première Guerre mondiale où une guerre absurde fait rage. Deux soldats, chacun de côté opposé du conflit, jouent à un jeu d’échecs. Un héroïque pigeon voyageur livre les coups des soldats à travers le champ de bataille à mesure que les combats s’intensifient. Aucun des soldats ne connaît son adversaire, tandis que le jeu et la guerre montent vers leur dernier coup culminant. Peu importe qui gagne la partie, une chose est certaine il n’y a pas de vainqueurs en guerre.

Court métrage récompensé aux Oscars et aux Annie Awards

Projection du film documentaire They Shall not grow old de Peter Jackson (2018)

Entre 1914 et 1918, un conflit mondial change à jamais le cours de l’histoire. Les hommes et femmes qui y ont participé ne vivaient pas dans un monde silencieux, en noir et blanc. Faites donc un voyage dans le temps pour revivre, comme si vous y étiez, ce moment majeur de l’histoire. .

English :

Through screenings, exhibitions and meetings with filmmakers, historians and journalists, this festival of education in the visual arts offers an insight into the place of images of war in society, and their impact on our perception of conflicts past and present.

German :

In Vorführungen, Ausstellungen und Begegnungen mit Regisseuren, Historikern und Journalisten bietet dieses Festival der Bilderziehung eine Entschlüsselung und regt zum Nachdenken über den Platz der Kriegsbilder in der Gesellschaft und ihren Einfluss auf unsere Wahrnehmung der Konflikte von gestern und heute an.

Italiano :

Attraverso proiezioni, mostre e incontri con cineasti, storici e giornalisti, questo festival di educazione all’immagine visiva offre una decifrazione e una riflessione sul posto delle immagini di guerra nella società e sul loro impatto sulla nostra percezione dei conflitti di ieri e di oggi.

Espanol :

A través de proyecciones, exposiciones y encuentros con cineastas, historiadores y periodistas, este festival de educación en la imagen visual propone descifrar y reflexionar sobre el lugar que ocupan las imágenes de la guerra en la sociedad y su impacto en nuestra percepción de los conflictos de ayer y de hoy.

