Soirée d'ouverture du Festival Lumière Grand Lyon Film Festival 2025 Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement samedi 11 octobre 2025.

Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement Rhône

Début : 2025-10-11 18:00:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Une soirée avec le public, les artistes et les professionnels du cinéma pour lancer l’édition 2025 du Festival Lumière Grand Lyon Film Festival !

Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement 69007 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 78 18 95 contact@institut-lumiere.org

English :

An evening with the public, artists and film professionals to launch the 2025 edition of the Festival Lumière Grand Lyon Film Festival!

German :

Ein Abend mit dem Publikum, den Künstlern und den Filmschaffenden, um die Ausgabe 2025 des Lumière Festivals Grand Lyon Film Festival zu starten!

Italiano :

Una serata con il pubblico, gli artisti e i professionisti del cinema per lanciare l’edizione 2025 del Festival Lumière Grand Lyon Film Festival!

Espanol :

¡Una velada con el público, artistas y profesionales del cine para inaugurar la 2025 edición del Festival Lumière Grand Lyon Film Festival!

