Soirée d’ouverture du Festival MUS’iterranée Bastide Granet des Arts et la MUS’ique Aix-en-Provence

Soirée d’ouverture du Festival MUS’iterranée

Jeudi 19 mars 2026 à partir de 18h30. Bastide Granet des Arts et la MUS’ique 210 chemin de Granet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-03-19 18:30:00

fin : 2026-03-19

2026-03-19

Les femmes compositrices sont à l’honneur pour l’ouverture du festival Mus’iterranée. Karine Huet et Claire Luzi (La Roda) vous invitent à écouter, rêver et célébrer la création au féminin.

Une soirée placée sous le signe des voix féminines, de la création et du partage. Entre exposition, musique live et temps d’échange, cette ouverture invite à écouter, regarder et se laisser traverser. Karine Huet et Claire Luzi proposent un parcours musical sensible, où les chansons et les récits voyagent entre Brésil et Méditerranée, donnant corps à des histoires de femmes, de transmission et de liberté.



Une ouverture de festival où se croisent regards, sons et imaginaires, pour célébrer la création féminine dans toute sa diversité.

à 18h30 Vernissage de l’exposition

à 19h30 Concert



// Exposition /



À travers une série de portraits, le photographe Olivier Lob explore l’alchimie singulière qui unit les musiciennes de choro à leurs instruments. Musique de rencontre et d’improvisation, le choro se dévoile ici dans sa dimension la plus intime, à travers des femmes pour qui l’instrument devient le prolongement du corps et de la voix.

Chaque portrait s’impose comme un espace suspendu où le choro se raconte autrement, loin de la scène, dans un face-à-face sensible entre la musicienne et son instrument, compagnon de jeu, de transmission et de liberté. .

Bastide Granet des Arts et la MUS’ique 210 chemin de Granet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Women composers take center stage at the opening of the Mus?iterranée festival. Karine Huet and Claire Luzi (La Roda) invite you to listen, dream and celebrate female creation.

