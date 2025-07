Soirée d’ouverture du FID Projection du film Kontinental Théâtre Silvain Marseille 7e Arrondissement

Soirée d’ouverture du FID Projection du film Kontinental Théâtre Silvain Marseille 7e Arrondissement mardi 8 juillet 2025.

Soirée d’ouverture du FID Projection du film Kontinental

Mardi 8 juillet 2025 de 20h à 21h50. Théâtre Silvain Chemin du pont de la fausse monnaie Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08 20:00:00

fin : 2025-07-08 21:50:00

Date(s) :

2025-07-08

Soirée d’ouverture du FID au théâtre Silvain avec la projection du film Kontinental

Soirée d’ouverture du FID au théâtre Silvain avec la projection du film Kontinental



Orsolya est huissière de justice à Cluj, en Transylvanie. Elle doit un jour expulser un sans-abri qui vit dans le sous-sol d’un immeuble du centre ville transformé en hôtel de luxe. Un événement inattendu la met brusquement face à ses contradictions.



Projection en avant-première, dans le cadre de la soirée d’ouverture du FIDMarseille et en présence de Radu Jude et de Eszter Tompa, l’actrice principale.



En entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

Entrée public dès 20h. .

Théâtre Silvain Chemin du pont de la fausse monnaie Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

FID opening night at Théâtre Silvain with screening of Kontinental

German :

Eröffnungsabend des FID im Theater Silvain mit der Vorführung des Films Kontinental

Italiano :

Serata di apertura del FID al Théâtre Silvain con la proiezione del film Kontinental

Espanol :

Noche inaugural del FID en el Théâtre Silvain con la proyección de la película Kontinental

L’événement Soirée d’ouverture du FID Projection du film Kontinental Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-27 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille