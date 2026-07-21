Informations pratiques

Lopérec

Soirée d’ouverture du Retro-Camping à la Croisée à Lopérec.

Lopérec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 21:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

⛺️ Soirée d’Ouverture Rétro-Camping avec Loup x Serpico !

Le vendredi 14 août dès 21h00, La Croisée vous invite à une soirée exceptionnelle pour lancer notre événement Rétro-Camping. Au programme un voyage musical intimiste suivi d’un bon plat fait maison !

✨ Côté scène

Venez découvrir l’univers de ce duo acoustique captivant. La voix et la guitare de Loup (chanteur d’Actes et Fractures) s’entremêlent avec la douceur et la profondeur du violoncelle de Jean-Michel Mota aka Serpico (La Cafetera Roja, Hame-Rek…). Un magnifique tour de manège musical juste avant la sortie de leur prochain projet.

️ Côté cuisine

Nous vous proposons une formule unique Plat / Dessert à 15 € avec un savoureux Rougail Saucisses maison pour vous régaler pendant le concert.

Participation solidaire pour les artistes (minimum conseillé 5€ par personne)

Bar et cocktails disponibles tout au long de la soirée.

La Croisée 1 Rue de la Mairie, Lopérec

Renseignements et réservations au 02 98 99 79 70 .

Lopérec 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 99 79 70

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English :

L’événement Soirée d’ouverture du Retro-Camping à la Croisée à Lopérec. Lopérec a été mis à jour le 2026-07-21 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ