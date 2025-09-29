Soirée d’Ouverture du Salon du Livre La Salle des Concerts Le Mans

Soirée d’Ouverture du Salon du Livre La Salle des Concerts Le Mans lundi 29 septembre 2025.

Sous la baguette de Mathias Malzieu, et avec la complicité de Rébecca Dautremer, un rendez-vous à ne pas manquer pour découvrir de manière poétique et musicale la programmation de l’édition 2025 de Faites-Lire !

Cette soirée sera suivie d’un petit temps de rencontre / dédicaces avec les artistes .

La Salle des Concerts 58 Rue du Port Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 94 92 53

English :

Opening evening of the Salon du Livre

German :

Eröffnungsabend der Buchmesse

Italiano :

Serata di apertura del Salon du Livre

Espanol :

Velada inaugural del Salón del Libro

