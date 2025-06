Soirée d’ouverture du Village des Fadas Base de voile de Tholon Martigues 10 juillet 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Soirée d’ouverture du Village des Fadas Jeudi 10 juillet 2025 de 18h à 23h55. Base de voile de Tholon 18 boulevard Touret de Vallier Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-10

fin : 2025-07-10

Date(s) :

2025-07-10

Une cérémonie festive, solaire et participative ! un concert de percussions et un Dj set. Au Village des Fadas du Monde, à Martigues, en bord d’étang et de pinède, Base nautique municipale de Tholon. Gratuit.

– 18h La Manifada.

Cérémonie festive, solaire et participative, la manifada invite chacune et chacun à rentrer dans un cercle percussif et à mettre en vibration le coeur du village des Fadas !

Entre procession moderne, exposition itinérante, concert et Flashmob, ce temps fort donne le tempo et libère une bonne dose de joie pour inaugurer de la plus belle des manière les festivités.



– 20h Concert / Transe percussive Sekouss.

Sekouss c’est LE groupe qui met la foule en transe. Avec ses 12 percussionnistes qui balancent des samples à mains nues et son chef d’orchestre qui les sculpte en temps réel. Du groove, de l’énergie, une invitation au lâcher-prise, une véritable machine à faire danser !



– 22h Fête FM, Dj set.

Un peu de radio, beaucoup de « essquevouzêteschoooooo ? », et surtout, la fête 100% les tubes, du genre qui rassemble.

On ne se juge pas au moment de mettre les pieds sur la piste de danse, et on rappelle qu’une soirée mémorable c’est jamais celle où on est déchiré à 22h.

Fête FM c’est la fête du slip, mais le slip c’est du sur-mesure !



Les Fadas vous accueillent, dans leur Village des Fadas du Monde du 10 au 13 juillet 2025, au cœur de l’été, en bord d’étang et de pinède, à la Base nautique municipale de Tholon. Un espace festif et populaire musique, théâtre, cuisine, sports, danse, rencontres…

Notre village est ton village ! scandent certain.es… Festifs ! , chantent les un.es… Populaires ! répondent encore d’autres…

Une nouvelle fois, les Fadas du Monde inventent le Village ; on y accueillera les propositions de toutes et tous, nos ami.es, nos familles…Le monde, quoi ! … .

Base de voile de Tholon 18 boulevard Touret de Vallier

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10

English :

A festive, sunny and participatory ceremony! A percussion concert and a DJ set. At the Village des Fadas du Monde, in Martigues, on the banks of a lake and pine forest, at the Base Nautique Municipale de Tholon. Free admission.

German :

Eine festliche, solare und partizipative Zeremonie! Ein Percussion-Konzert und ein Dj-Set. Im Village des Fadas du Monde, in Martigues, am Ufer eines Teichs und Pinienwaldes, Base nautique municipale de Tholon. Kostenlos.

Italiano :

Una cerimonia festosa, solare e partecipata! Un concerto di percussioni e un DJ set. Al Village des Fadas du Monde, a Martigues, sulle rive di un lago e di una pineta, presso la Base Nautique Municipale di Tholon. Ingresso libero.

Espanol :

Una ceremonia festiva, soleada y participativa. Un concierto de percusión y un DJ set. En el Village des Fadas du Monde, en Martigues, al borde de un estanque y un pinar, en la Base náutica municipal de Tholon. Entrada gratuita.

L’événement Soirée d’ouverture du Village des Fadas Martigues a été mis à jour le 2025-06-20 par Office de Tourisme de Martigues