Soirée d’ouverture Festival UN Pays UN Film 2026 Rue du Postillon Issoire

Soirée d’ouverture Festival UN Pays UN Film 2026

Rue du Postillon Cinéma le Modern Issoire Puy-de-Dôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Réservation conseillée.

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06

2026-03-06

Soirée d’ouverture de la 17e édition du festival UN Pays UN Film. Projection en première internationale du film long-métrage Stella Next to Me en présence du distributeur du film. Vin d’honneur offert par la ville d’Issoire et la Biscuiterie Landon.

Rue du Postillon Cinéma le Modern Issoire 63500 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@onecountryonefilm.com

English :

Opening night of the 17th edition of the UN Pays UN Film festival. International premiere screening of the feature film Stella Next to Me, in the presence of the film’s distributor. Vin d’honneur offered by the town of Issoire and Biscuiterie Landon.

