Soirée d’ouverture La Cavalerie

20 rue des Hospitaliers La Cavalerie Aveyron

Pour fêter le début de l’été et la mise en place du « Parcours d’aventure Sonore », la Draille propose une soirée concerts.

– 18H00 La visite de l’exposition et une séance de L’ORCHESTRE

– 19H15 déambulation dans le village avec L’EVANOUISSEMENT DE KARLOTTA

– 21H00 BONUX > duo electro folk avec Bruno Capelle et Iris Lancery (Cie Trip Phonique)

A la Draille .

20 rue des Hospitaliers La Cavalerie 12230 Aveyron Occitanie +33 6 88 09 94 41 ladraille12@gmail.com

English :

To celebrate the start of summer and the launch of the « Parcours d’aventure Sonore », La Draille offers an evening of concerts.

German :

Um den Sommeranfang und die Einrichtung des « Parcours d’aventure Sonore » zu feiern, veranstaltet La Draille einen Konzertabend.

Italiano :

Per festeggiare l’inizio dell’estate e il lancio del « Percorso avventura sonora », La Draille propone una serata di concerti.

Espanol :

Para celebrar el comienzo del verano y el lanzamiento de la « Ruta de la aventura sonora », La Draille ofrece una velada de conciertos.

