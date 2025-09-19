SOIREE D’OUVERTURE LA LOCO Villefort

SOIREE D’OUVERTURE LA LOCO Villefort vendredi 19 septembre 2025.

SOIREE D’OUVERTURE LA LOCO

12 Rue de la Gleyzette Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 17:30:00

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-09-19

Venez découvrir la programmation lors de la soirée d’ouverture de la loco-motive48

Soirée d’ouverture le 19 Septembre à partir de 17h30

Entrée libre pour les adhérent(e)s

Possibilité d’adhérer sur place (10€ adhésion /an 2€ adhésion/24h)

12 Rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70 contact@loco48.fr

English :

Come and discover the program during the loco-motive48 opening evening

Opening evening September 19 from 5:30pm

Free admission for members

Membership available on site (10? membership/year 2? membership/24h)

German :

Entdecken Sie das Programm am Eröffnungsabend der loco-motive48

Eröffnungsabend am 19. September ab 17:30 Uhr

Freier Eintritt für Mitglieder

Möglichkeit, vor Ort Mitglied zu werden (10? Mitgliedschaft/Jahr 2? Mitgliedschaft/24h)

Italiano :

Vieni a scoprire il programma della serata di apertura di loco-motive48

Serata di apertura il 19 settembre dalle 17.30

Ingresso gratuito per i soci

Iscrizione disponibile in loco (10? abbonamento/anno 2? abbonamento/24h)

Espanol :

Venga a descubrir el programa de la noche de inauguración de loco-motive48

Inauguración el 19 de septiembre a partir de las 17.30 horas

Entrada gratuita para los socios

Abono disponible in situ (10? abono/año 2? abono/24h)

L’événement SOIREE D’OUVERTURE LA LOCO Villefort a été mis à jour le 2025-09-06 par 48-OT Mont Lozere