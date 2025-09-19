SOIREE D’OUVERTURE LA LOCO Villefort
SOIREE D’OUVERTURE LA LOCO Villefort vendredi 19 septembre 2025.
SOIREE D’OUVERTURE LA LOCO
12 Rue de la Gleyzette Villefort Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19 17:30:00
fin : 2025-09-19
Date(s) :
2025-09-19
Venez découvrir la programmation lors de la soirée d’ouverture de la loco-motive48
Soirée d’ouverture le 19 Septembre à partir de 17h30
Entrée libre pour les adhérent(e)s
Possibilité d’adhérer sur place (10€ adhésion /an 2€ adhésion/24h)
Venez découvrir la programmation lors de la soirée d’ouverture de la loco-motive48
Soirée d’ouverture le 19 Septembre à partir de 17h30
Entrée libre pour les adhérent(e)s
Possibilité d’adhérer sur place (10€ adhésion /an 2€ adhésion/24h) .
12 Rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70 contact@loco48.fr
English :
Come and discover the program during the loco-motive48 opening evening
Opening evening September 19 from 5:30pm
Free admission for members
Membership available on site (10? membership/year 2? membership/24h)
German :
Entdecken Sie das Programm am Eröffnungsabend der loco-motive48
Eröffnungsabend am 19. September ab 17:30 Uhr
Freier Eintritt für Mitglieder
Möglichkeit, vor Ort Mitglied zu werden (10? Mitgliedschaft/Jahr 2? Mitgliedschaft/24h)
Italiano :
Vieni a scoprire il programma della serata di apertura di loco-motive48
Serata di apertura il 19 settembre dalle 17.30
Ingresso gratuito per i soci
Iscrizione disponibile in loco (10? abbonamento/anno 2? abbonamento/24h)
Espanol :
Venga a descubrir el programa de la noche de inauguración de loco-motive48
Inauguración el 19 de septiembre a partir de las 17.30 horas
Entrada gratuita para los socios
Abono disponible in situ (10? abono/año 2? abono/24h)
L’événement SOIREE D’OUVERTURE LA LOCO Villefort a été mis à jour le 2025-09-06 par 48-OT Mont Lozere