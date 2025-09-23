Soirée d’ouverture Le Sabot d’Or Saint-Gilles
Soirée d’ouverture Le Sabot d’Or Saint-Gilles Mardi 23 septembre, 19h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit – sur réservation
Présentation de saison + spectacle
Mardi 23 septembre – 19h30
Présentation de la saison
20h30
Les gloriettes – Humour musical
Comme vous êtes chanceux aujourd’hui : Gloria, la tenancière du Chouquet‘s club et ses trois meneurs de revue, les Gloriettes, sont parmi vous !
Ils sont scintillants, chantent, dansent, comme si vous étiez au cabaret.
Imaginez les palmiers de lumière, les danseurs, les cocktails et l’orchestre : c’est parti pour le show !
Tout public – 1 h
Gratuit – sur réservation
http://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale culture@saint-gilles35.fr
Le Sabot d’Or Le Pont Hazard 35590 Saint-Gilles Saint-Gilles 35590 Ille-et-Vilaine
02 99 64 63 27