Soirée d’ouverture Le Sabot d’Or Saint-Gilles

Soirée d’ouverture Le Sabot d’Or Saint-Gilles mardi 23 septembre 2025.

Soirée d’ouverture Le Sabot d’Or Saint-Gilles Mardi 23 septembre, 19h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit – sur réservation

Présentation de saison + spectacle

Mardi 23 septembre – 19h30

Présentation de la saison

20h30

Les gloriettes – Humour musical

Comme vous êtes chanceux aujourd’hui : Gloria, la tenancière du Chouquet‘s club et ses trois meneurs de revue, les Gloriettes, sont parmi vous !

Ils sont scintillants, chantent, dansent, comme si vous étiez au cabaret.

Imaginez les palmiers de lumière, les danseurs, les cocktails et l’orchestre : c’est parti pour le show !

Tout public – 1 h

Gratuit – sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-23T19:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-23T21:30:00.000+02:00

1

http://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale culture@saint-gilles35.fr

Le Sabot d’Or Le Pont Hazard 35590 Saint-Gilles Saint-Gilles 35590 Ille-et-Vilaine

02 99 64 63 27