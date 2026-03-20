Soirée d’ouverture Les Estiv’ à Vispens Vispens Saint-Affrique
Soirée d’ouverture Les Estiv’ à Vispens Vispens Saint-Affrique samedi 27 juin 2026.
Soirée d’ouverture Les Estiv’ à Vispens
Vispens Ferme de Vispens Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Venez nombreux à notre soirée d’ouverture des Estiv’ à Vispens !
Notre soirée d’ouverture, notez d’ores et déjà la date dans vos agendas !
Repas Paysan et Concert
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Vispens Ferme de Vispens Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie lechopaysan12@gmail.com
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English :
Come one, come all to our Estiv’ opening party at Vispens!
L’événement Soirée d’ouverture Les Estiv’ à Vispens Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-03-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)