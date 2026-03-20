Soirée d’ouverture Les Estiv’ à Vispens Vispens Saint-Affrique

Soirée d’ouverture Les Estiv’ à Vispens

Vispens Ferme de Vispens Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Venez nombreux à notre soirée d’ouverture des Estiv’ à Vispens !

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Repas Paysan et Concert

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Vispens Ferme de Vispens Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie lechopaysan12@gmail.com

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English :

Come one, come all to our Estiv’ opening party at Vispens!

L’événement Soirée d’ouverture Les Estiv’ à Vispens Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-03-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)