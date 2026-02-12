Soirée d’ouverture Music’All Coffee Music’All Coffee Dax

Music’All Coffee 07 rue d’Aspremont Dax Landes

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Tarif de base plein tarif

Soirée d’ouverture du Music’all Coffee avec un dîner spectacle cabaret puis à partir de 21h soirée dansante ouverte à tous (Entrée libre et 1 boisson offerte)   .

Music’All Coffee 07 rue d’Aspremont Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 04 24 41  musicall40@yahoo.com

