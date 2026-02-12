Soirée d’ouverture Music’All Coffee Music’All Coffee Dax
Soirée d’ouverture Music’All Coffee Music’All Coffee Dax samedi 21 février 2026.
Soirée d’ouverture Music’All Coffee
Music’All Coffee 07 rue d’Aspremont Dax Landes
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-21
Soirée d’ouverture du Music’all Coffee avec un dîner spectacle cabaret puis à partir de 21h soirée dansante ouverte à tous (Entrée libre et 1 boisson offerte) .
Music’All Coffee 07 rue d’Aspremont Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 04 24 41 musicall40@yahoo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée d’ouverture Music’All Coffee
L’événement Soirée d’ouverture Music’All Coffee Dax a été mis à jour le 2026-02-10 par OT Grand Dax