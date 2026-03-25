Soirée d’ouverture Place auX mondeS Musée d’arts de Nantes Nantes
Soirée d’ouverture Place auX mondeS Musée d’arts de Nantes Nantes vendredi 3 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-03 20:00 – 22:30
Gratuit : oui Sur réservation. Tout public
Dans le cadre du temps fort international « Place auX mondeS » porté par la Ville et la Métropole, l’association Hetsika embarque le choeur d’Angers Nantes Opéra à bord de son taxi-brousse et invite le public nantais à un voyage sonore vers Madagascar.Sous la direction du chef de choeur RitZ’A Solo, les choristes et un pianiste d’Hetsika Lyrica Madagascar rejoignent le choeur d’Angers Nantes Opéra pour interpréter ensemble des airs malgaches.Un concert comme une invitation au voyage, entre héritage lyrique et horizons lointains, un moment de partage, où les voix franchissent les frontières pour célébrer la rencontre des cultures.
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://forms.gle/PHLtx7FpD7JX3h5a8
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