Soirée d’ouverture Saison musicale 2025-2026 Place Jean-Baptiste Massillon Arles

Soirée d’ouverture Saison musicale 2025-2026 Place Jean-Baptiste Massillon Arles samedi 4 octobre 2025.

Soirée d’ouverture Saison musicale 2025-2026

Samedi 4 octobre 2025 de 19h30 à 21h30. Place Jean-Baptiste Massillon Chapelle St Martin du Méjan Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 19:30:00

fin : 2025-10-04 21:30:00

Date(s) :

2025-10-04

Soirée exceptionnelle pour ouvrir cette saison musicale 2025-2026 !

Soirée exceptionnelle pour ouvrir cette saison musicale 2025-2026 !

Après une présentation de la belle programmation qui vous attend d’octobre à juin, la soirée se poursuivra par un concert exceptionnel, donné par une formation de huit musiciens dirigés par le violoniste Bilal Alnemr, et proposé par l’Association des Cordes de Shams en partenariat avec l’École du Domaine du Possible.



L’association Les Cordes de Shams voit le jour avec un objectif clair, celui d’accompagner et aider de jeunes musiciens talentueux originaires du pourtour de la Méditerranée, porteurs d’un talent rare mais freinés par le manque de ressources et diverses difficultés. À travers un concert de lancement organisé au Méjan à Arles, en partenariat avec Le Domaine du Possible, nous célébrons la naissance d’un projet culturel engagé, mais aussi la force de la musique comme pont entre les cultures, les peuples et les histoires. Née du parcours d’un musicien syrien ayant fui la pauvreté musicale de son pays natal, cette initiative prend racine dans une vision, celle d’un avenir où l’éducation musicale et la création artistique transcendent les frontières et les conflits. Si l’objectif ultime reste de retourner un jour en Syrie pour y transmettre le savoir, organiser des concerts et bâtir des ponts culturels durables, l’urgence actuelle est ailleurs elle est ici, en France, auprès de ces artistes qu’il faut accompagner, former et soutenir. Ce premier événement est une invitation à écouter, à rencontrer, et à rêver ensemble d’un monde où l’art peut renaître, même loin de chez soi.



SOIRÉE D’OUVERTURE

SAISON MUSICALE 2025-2026

Présentation de saison

+ Concert Ens. Les Cordes de Chams

(direction Bilal Alnemr)



DJIA — ETIENNE PERRUCHON | Extrait de la suite tchikidan chanté par les élèves du Domaine du Possible

MENDELSSOHN | Quatrième Quatuor en fa mineur

MENDELSSOHN | Octuor en mi bémol majeur, op. 20





Buffet/cocktail offert pour célébrer cette nouvelle saison

Une partie des recettes de la soirée sera reversée à l’École du Domaine du Possible pour développer l’enseignement musical à l’école. .

Place Jean-Baptiste Massillon Chapelle St Martin du Méjan Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 56 78 mejan@actes-sud.fr

English :

An exceptional evening to open the 2025-2026 musical season!

German :

Ein außergewöhnlicher Abend zur Eröffnung dieser musikalischen Saison 2025-2026!

Italiano :

Una serata eccezionale per aprire la stagione musicale 2025-2026!

Espanol :

¡Una velada excepcional para inaugurar la temporada musical 2025-2026!

L’événement Soirée d’ouverture Saison musicale 2025-2026 Arles a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme d’Arles