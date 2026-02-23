Soirée d’ouverture Tokyo Melody, un film sur Ryuichi Sakamoto Festival Visions d’Asie Cinéma Le Navire Valence

Soirée d’ouverture Tokyo Melody, un film sur Ryuichi Sakamoto Festival Visions d’Asie

Cinéma Le Navire 9 Boulevard d'Alsace Valence Drôme

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif réduit

2026-03-03 18:30:00

fin : 2026-03-03 18:30:00

2026-03-03

Soirée d’ouverture avec la réalisatrice Elizabeth Lennard, en partenariat avec le Conservatoire Valence Romans Agglo. Démarrez le festival sur une note de plaisir, de fête et de musique !

Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr

English :

Opening evening with director Elizabeth Lennard, in partnership with the Conservatoire Valence Romans Agglo. Start the festival on a note of fun, celebration and music!

