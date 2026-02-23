Soirée d’ouverture Tokyo Melody, un film sur Ryuichi Sakamoto Festival Visions d’Asie Cinéma Le Navire Valence
Soirée d’ouverture Tokyo Melody, un film sur Ryuichi Sakamoto Festival Visions d’Asie Cinéma Le Navire Valence mardi 3 mars 2026.
Soirée d’ouverture Tokyo Melody, un film sur Ryuichi Sakamoto Festival Visions d’Asie
Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-03 18:30:00
fin : 2026-03-03 18:30:00
Date(s) :
2026-03-03
Soirée d’ouverture avec la réalisatrice Elizabeth Lennard, en partenariat avec le Conservatoire Valence Romans Agglo. Démarrez le festival sur une note de plaisir, de fête et de musique !
.
Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Opening evening with director Elizabeth Lennard, in partnership with the Conservatoire Valence Romans Agglo. Start the festival on a note of fun, celebration and music!
L’événement Soirée d’ouverture Tokyo Melody, un film sur Ryuichi Sakamoto Festival Visions d’Asie Valence a été mis à jour le 2026-02-23 par Valence Romans Tourisme