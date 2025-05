Soirée Drag’Maa au Magmaa – Magmaa Food Hall Nantes, 24 mai 2025 18:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-24 18:00 – 23:59

Gratuit : non 8 € ou 9 € 8 € : prévente / 9 € : sur place Tout public

Rendez-vous le samedi 24 mai dès 18h (début des shows à 19h30) au Food Hall Magmaa, au coeur de l’Île de Nantes.Au programme, des Drag Shows pour cette édition XXL comme vous les connaissez tous et toutes avec 8 artistes sur scène !Nous avons l’immense plaisir de recevoir :L’impératrice (Nantes, HOD) / Gono del Rey (Nantes) / Mlle Kiss (Paris) / Lula Strega (Paris, Drag Race France saison 3) / Punani (Paris, Drag Race France saison 2) / Kréature (Paris)Et évidemment vos deux hôtesses favorites, Marie Paconn et Shigella !!Sans oublier notre rendez-vous incontournable : ????a ???????????????????????????? ???????????????????????? !???????????????????????????? ???????????????????????? :????6 concurrent.e.s, tout le monde peut participer et s’inscrire dès son arrivée sur le lieu !????4 battles????1 champion.ne et plein de cadeaux à gagner !Venez vous mettre au défi, et participer à la plus grosses soirée de la région !?? Plus d’infos en continu sur la page InstagramRéservez vos places

Magmaa Food Hall Île de Nantes Nantes 44200

https://www.helloasso.com/associations/house-of-drama/evenements/drag-maa-5?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR5Kpc7Um-wjQwqncLlVCoe2gH2OHRXE08sU46DHU5nerfLRbNAw7sbVWV8P8g_aem_juKzQpcPtdatrHs4yVBMdw