Soirée « Dragons » Ciné conte Place Georges Picard Parthenay
Soirée « Dragons » Ciné conte Place Georges Picard Parthenay vendredi 17 octobre 2025.
Soirée « Dragons » Ciné conte
Place Georges Picard Médiathèque Parthenay Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17
fin : 2025-10-17
Date(s) :
2025-10-17
Entrez dans l’univers fascinant des dragons pour une soirée pleine de mystères et de magie ! Au programme des histoires envoûtantes suivies d’une sélection de courts-métrages sur ces créatures légendaires. En avant-première du week-end « Parthenay, cité dragons »
Public familial à partir de 3 ans. .
Place Georges Picard Médiathèque Parthenay Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42 mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr
English : Soirée « Dragons » Ciné conte
German : Soirée « Dragons » Ciné conte
Italiano :
Espanol : Soirée « Dragons » Ciné conte
L’événement Soirée « Dragons » Ciné conte Parthenay a été mis à jour le 2025-09-18 par CC Parthenay Gâtine