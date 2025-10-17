Soirée « Dragons » Ciné conte Place Georges Picard Parthenay

Place Georges Picard Médiathèque Parthenay Parthenay Deux-Sèvres

Entrez dans l’univers fascinant des dragons pour une soirée pleine de mystères et de magie ! Au programme des histoires envoûtantes suivies d’une sélection de courts-métrages sur ces créatures légendaires. En avant-première du week-end « Parthenay, cité dragons »

Public familial à partir de 3 ans. .

Place Georges Picard Médiathèque Parthenay Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42 mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr

L’événement Soirée « Dragons » Ciné conte Parthenay a été mis à jour le 2025-09-18 par CC Parthenay Gâtine