Soirée droits des femmes > Liberté chérie, je crie ton nom

Médiathèque Voyelles 2, place Jacques Félix Charleville-Mézières Ardennes

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

2026-03-06

Les Séances en Court(s) Le rendez-vous incontournable du court-métrage à Charleville-Mézières !Tous les mois, d’octobre à avril, La Pellicule Ensorcelée propose, en partenariat avec la Médiathèque Voyelles, Ardenne Métropole et le Réseau des médiathèques communautaires, une heure de courts-métrages, suivie d’un échange/discussion avec un invité (réalisateur, compositeur, équipe technique, …). Soirée suivie d’un verre de l’amitié et auberge espagnole.Pour la séance de mars, nous collaborons avec la DRDFE des Ardennes (Délégation Départementale aux Droits des Femmes et à l’Égalité entre les Femmes et les Hommes des Ardennes).

Médiathèque Voyelles 2, place Jacques Félix Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est

English :

Every month from October to April, La Pellicule Ensorcelée, in partnership with Médiathèque Voyelles, Ardenne Métropole and the network of community media libraries, presents an hour of short films, followed by an exchange/discussion with a guest (director, composer, technical team, etc.). For the March session, we are collaborating with the DRDFE des Ardennes (Délégation Départementale aux Droits des Femmes et à l?Égalité entre les Femmes et les Hommes des Ardennes).

L’événement Soirée droits des femmes > Liberté chérie, je crie ton nom Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-01-21 par Ardennes Tourisme