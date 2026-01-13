Soirée Drum Show Montfort-sur-Meu
Début : 2026-03-28 20:30:00
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Le samedi 28 mars, l’EMPB (Ecole de Musique du Pays de Brocéliande) organise un Drum Show à la salle Le Confluent de Montfort.
Pour tous les amoureux de la batterie et des percussions, rendez-vous au Confluent le samedi 28 mars
– De 14h à 18h showroom géant avec instruments et accessoires en tous genres . Entrée gratuite.
– A partir de 20h30 soirée démonstrations. Tarifs de 5 à 7€. .
