Soirée Drum Show

Montfort-sur-Meu

28 mars 2026, 20h30

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Le samedi 28 mars, l'EMPB (Ecole de Musique du Pays de Brocéliande) organise un Drum Show à la salle Le Confluent de Montfort.

Pour tous les amoureux de la batterie et des percussions, rendez-vous au Confluent le samedi 28 mars

– De 14h à 18h showroom géant avec instruments et accessoires en tous genres . Entrée gratuite.

– A partir de 20h30 soirée démonstrations. Tarifs de 5 à 7€.

Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne

L’événement Soirée Drum Show Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-01-13 par OT Montfort Communauté