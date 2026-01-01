[Soirée] Dry party Le Barvis, Dieppe Scène Nationale Dieppe

[Soirée] Dry party

Le Barvis, Dieppe Scène Nationale / 1 Boulevard Berigny Dieppe Seine-Maritime

Début : 2026-01-10 18:30:00

fin : 2026-01-10 23:00:00

2026-01-10

Venez enflammer le dancefloor du Barvis lors d’une soirée 100 % sans alcool, animée par DJ Isaair.

Une ambiance festive et conviviale vous attend, avec des sons entraînants pour danser et partager un moment chaleureux entre amis.

Une belle occasion de faire la fête autrement ! .

[Soirée] Dry party

