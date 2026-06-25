Informations pratiques

Bazoches-les-Gallerandes

Soirée du 13 juillet

Bazoches-les-Gallerandes Loiret

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Le Comité des Fêtes de Bazoches-Izy orchestre la célèbre soirée du 13 juillet à Bazoches-les-Gallerandes. Au programme repas traiteur, retraite aux flambeaux, feu d’artifice et bal populaire avec DJ. Une fête nationale incontournable pour toute la famille !

Le Comité des Fêtes de Bazoches-Izy invite la population à célébrer la fête nationale lors de la grande soirée du 13 juillet à Bazoches-les-Gallerandes. Les festivités débutent à 20h avec un repas convivial préparé par le traiteur Copains comme cochons (apéritif, plat, dessert pour 20€, gratuit pour les moins de 12 ans). À 22h, la traditionnelle retraite aux flambeaux s’élance depuis l’atelier des services techniques. Le ciel s’illumine ensuite à 23h avec un grand feu d’artifice tiré sur le terrain de foot. Enfin, dès minuit, le DJ Dany Du anime le bal populaire à la salle des fêtes jusqu’à 3h du matin. Attention, les réservations pour le repas restent obligatoires et doivent être déposées en mairie avant le 4 juillet. Un rendez-vous estival à ne pas manquer ! 20 .

Bazoches-les-Gallerandes 45480 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 82 79 69 49

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English :

The Bazoches-Izy Festival Committee is organizing the famous July 13 celebration in Bazoches-les-Gallerandes. The program includes a catered meal, a torchlight procession, fireworks, and a dance with a DJ. A must-see national holiday celebration for the whole family!

L’événement Soirée du 13 juillet Bazoches-les-Gallerandes a été mis à jour le 2026-06-25 par OT GRAND PITHIVERAIS