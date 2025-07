Soirée du 14 juillet Langeac

Soirée du 14 juillet avec au programme repas/concert avec le groupe « Les Insomniaques », feux d’artifices et bal disco! Buvette et restauration sur place.

Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 10 animation@ville-langeac.com

English :

July 14th evening with dinner/concert with the group « Les Insomniaques », fireworks and disco ball! Refreshments and catering on site.

German :

Abend des 14. Juli mit Essen/Konzert mit der Gruppe « Les Insomniaques », Feuerwerk und Disco-Ball! Getränke und Essen vor Ort.

Italiano :

14 luglio serata con cena/concerto del gruppo « Les Insomniaques », fuochi d’artificio e disco ball! Rinfresco e ristorazione in loco.

Espanol :

14 de julio: cena-concierto con el grupo « Les Insomniaques », fuegos artificiales y bola de discoteca Refrescos y catering in situ.

L’événement Soirée du 14 juillet Langeac a été mis à jour le 2025-04-09 par Communauté de communes des rives Haut-Allier