Soirée du 14 juillet île des Embiez Six-Fours-les-Plages
mardi 14 juillet 2026 · île des Embiez · Six-Fours-les-Plages
Informations pratiques
Six-Fours-les-Plages
Soirée du 14 juillet
île des Embiez Place centrale Six-Fours-les-Plages Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 21:30:00
fin : 2026-07-14 00:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Pour le 14 juillet, place à une soirée festive et haute en couleurs !
Laissez-vous porter par DJ Mapso en live et profitez d’un cadre idéal pour admirer un splendide feu d’artifice tiré depuis le port du Brusc.
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île des Embiez Place centrale Six-Fours-les-Plages 83140 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 10 66 73 serviceclient@iledesembiez.com
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English : July 14th Celebration
For July 14, get ready for a festive and colorful evening!
Let DJ Mapso’s live set sweep you away and enjoy the perfect setting to admire a spectacular fireworks display launched from the port of Le Brusc.
L’événement Soirée du 14 juillet Six-Fours-les-Plages a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Provence Méditerranée
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