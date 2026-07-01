Soirée du 14 juillet île des Embiez Six-Fours-les-Plages

Informations pratiques

Six-Fours-les-Plages

Soirée du 14 juillet

île des Embiez Place centrale Six-Fours-les-Plages Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 21:30:00

fin : 2026-07-14 00:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Pour le 14 juillet, place à une soirée festive et haute en couleurs !

Laissez-vous porter par DJ Mapso en live et profitez d’un cadre idéal pour admirer un splendide feu d’artifice tiré depuis le port du Brusc.

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île des Embiez Place centrale Six-Fours-les-Plages 83140 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 10 66 73 serviceclient@iledesembiez.com

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English : July 14th Celebration

For July 14, get ready for a festive and colorful evening!

Let DJ Mapso’s live set sweep you away and enjoy the perfect setting to admire a spectacular fireworks display launched from the port of Le Brusc.

L’événement Soirée du 14 juillet Six-Fours-les-Plages a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Provence Méditerranée