Soirée du 20H04 De l’idée sans détour Maison de La Bresse La Bresse

20H04 De l’idée sans détour, ce sont des soirées conçues pour tous ceux qui ont envies de découvertes, de curiosités, d’ouverture d’esprit….4 fois 20 minutes par des passionnés sur des sujets variés avant de terminer la soirée par des discussions (in)formelles avec l’intervenant de votre choix autour d’un verre de l’amitié.

– Sylvain Mangel, ancien bûcheron et photographe animalier Nos forêts, les enjeux entre agrément et exploitation. Aujourd’hui les forêts revêtent une importance capitale pour l’économie vosgienne. Deuxième département le plus boisé de France, les Vosges sont historiquement une terre de bois et de papier, même si la gestion de la forêt peut poser question. Les forêts sont par ailleurs convoitées pour leur potentiel de loisirs. Manifestations sportives, randonnées, trail, course d’orientation, raquettes en hiver, cueillettes, activités motorisées, chasse… Si on ajoute l’enjeu capital de la préservation des espèces, ce sont beaucoup de directions différentes et parfois opposées qu’il faut concilier.

– Jean-Pierre Antoine, directeur de l’ESF pendant 16 ans Histoire du ski à La Bresse (de 1902 à nos jours). Le ski a été et est encore d’une importance capitale pour le territoire bressaud et vosgien. Jean-Pierre Antoine, moniteur de ski depuis 57 ans, en est convaincu. Il narrera ce qui s’est passé depuis le début du 20e

siècle grands événements sportifs, développement des stations, etc. Cette dynamique a contribué à renforcer la notoriété de la commune. C’est une aventure collective où tout est intimement lié: le ski-club, les stations, les équipements, l’école du ski français, le ski loisir et bien sûr la neige, véritable fil conducteur de cette épopée.

– Sébastien Serrière para-cycliste, a participé à 2 Jeux Paralympiques, porteur de flamme en 2024. Le handicap n’est pas un frein pour toute sorte de cyclisme. Explications sur la fabrique d’une prothèse, comment se relever face aux handicaps, comment le sport peut aider dans les moments les plus difficiles. Qu’il n’y a pas de solution miracle et que son expérience peut donner des idées. Cet ancien sportif de haut niveau est parti plus bas que 0 et a réussi à monter très haut. Il essaye de montrer que le handicap n’est pas une fin.

– Johann Riche, accordéoniste. Il est un des musiciens attitrés de Damien Saez, il a joué avec Higelin et bien d’autres. Sa présence sur une telle soirée est un événement à inscrire parmi les plus importants.Adultes

English :

20H04 De l?idée sans détour, are evenings designed for all those with a desire for discovery, curiosity and open-mindedness… 4 x 20-minute talks by enthusiasts on a variety of subjects before ending the evening with (in)formal discussions with the speaker of your choice over a glass of friendship.

– Sylvain Mangel, former woodcutter and wildlife photographer: Our forests, the stakes between enjoyment and exploitation. Today, forests are of vital importance to the Vosges economy. As France’s second most forested département, the Vosges is historically a land of wood and paper, even if forest management can raise questions. The forests are also much sought-after for their recreational potential. Sports events, hiking, trail running, orienteering, snowshoeing in winter, gathering, motorized activities, hunting… If we add the crucial issue of species preservation, there are many different and sometimes opposing directions to be reconciled.

– Jean-Pierre Antoine, ESF director for 16 years: History of skiing at La Bresse (1902 to the present). Skiing has been and still is of vital importance to the Bresse and Vosges region. Jean-Pierre Antoine, a ski instructor for 57 years, is convinced of this. He will talk about what has happened since the beginning of the 20th

century: major sporting events, resort development, etc. This dynamic has helped raise the town’s profile. It’s a collective adventure in which everything is intimately linked: the ski-club, the resorts, the facilities, the French ski school, leisure skiing and, of course, the snow, the real thread running through this epic.

– Sébastien Serrière: para-cyclist, participated in 2 Paralympic Games, torchbearer in 2024. Disability is no obstacle to all kinds of cycling. Explanations on how a prosthesis is made, how to get up in the face of disability, how sport can help in the most difficult of times. There’s no miracle solution, but his experience can provide ideas. This former top-level sportsman started off lower than 0 and managed to climb very high. He tries to show that disability is not an end in itself.

– Johann Riche, accordionist. One of Damien Saez’s regular musicians, he has played with Higelin and many others. His presence on such an evening is an event to be reckoned with.

German :

20H04 Die Idee ohne Umwege ist ein Abend für alle, die Lust auf Entdeckungen, Neugier und Offenheit haben… 4 mal 20 Minuten von leidenschaftlichen Rednern zu verschiedenen Themen, bevor der Abend mit (in)formellen Gesprächen mit dem Redner Ihrer Wahl bei einem Glas Freundschaft ausklingt.

– Sylvain Mangel, ehemaliger Holzfäller und Tierfotograf: Unsere Wälder, die Herausforderungen zwischen Zulassung und Nutzung. Die Wälder sind heute für die Wirtschaft der Vogesen von größter Bedeutung. Die Vogesen sind das zweitgrößte bewaldete Departement Frankreichs und historisch gesehen ein Land des Holzes und des Papiers, auch wenn die Bewirtschaftung der Wälder Fragen aufwerfen kann. Die Wälder sind darüber hinaus wegen ihres Freizeitpotenzials begehrt. Sportveranstaltungen, Wanderungen, Trailrunning, Orientierungslauf, Schneeschuhwanderungen im Winter, Sammeln, motorisierte Aktivitäten, Jagd… Wenn man die kapitale Herausforderung der Erhaltung der Arten hinzufügt, sind es viele verschiedene und manchmal gegensätzliche Richtungen, die miteinander in Einklang gebracht werden müssen.

– Jean-Pierre Antoine, 16 Jahre lang Direktor der ESF: Die Geschichte des Skifahrens in La Bresse (von 1902 bis heute). Der Skisport war und ist für das Gebiet der Bresse und der Vogesen von größter Bedeutung. Davon ist Jean-Pierre Antoine, der seit 57 Jahren Skilehrer ist, überzeugt. Er wird erzählen, was sich seit Anfang des 20

jahrhunderts passiert ist: große Sportereignisse, Entwicklung der Skigebiete usw. Diese Dynamik hat dazu beigetragen, den Bekanntheitsgrad der Gemeinde zu steigern. Es ist ein kollektives Abenteuer, bei dem alles eng miteinander verbunden ist: der Skiclub, die Skigebiete, die Ausrüstung, die französische Skischule, das Freizeitskifahren und natürlich der Schnee, der sich wie ein roter Faden durch dieses Epos zieht.

– Sébastien Serrière: Para-Cycling-Fahrer, hat an zwei Paralympischen Spielen teilgenommen, Fackelträger für 2024. Eine Behinderung ist kein Hindernis für jede Art von Radsport. Erklärungen zur Herstellung einer Prothese, wie man angesichts von Behinderungen wieder aufsteht, wie Sport in den schwierigsten Momenten helfen kann. Dass es keine Wunderlösung gibt und dass seine Erfahrung Ideen liefern kann. Dieser ehemalige Spitzensportler ist tiefer als 0 gestartet und hat es geschafft, sehr hoch aufzusteigen. Er versucht zu zeigen, dass eine Behinderung nicht das Ende ist.

– Johann Riche, Akkordeonspieler. Er ist einer der Hausmusiker von Damien Saez, er hat mit Higelin und vielen anderen gespielt. Seine Anwesenheit an einem solchen Abend ist ein Ereignis, das man auf die Liste der wichtigsten Ereignisse setzen sollte.

Italiano :

20H04 De l’idée sans détour, sono serate pensate per chiunque abbia voglia di scoperta, curiosità e apertura mentale… 4 conferenze di 20 minuti tenute da appassionati su diversi argomenti, per poi concludere la serata con un dibattito (in)formale con il relatore scelto davanti a un bicchiere di amicizia.

– Sylvain Mangel, ex boscaiolo e fotografo naturalista: Le nostre foreste, i problemi tra godimento e sfruttamento. Le foreste sono oggi di vitale importanza per l’economia dei Vosgi. Essendo il secondo dipartimento più boscoso della Francia, i Vosgi sono storicamente una terra di legno e carta, anche se la gestione delle foreste può sollevare questioni. Le foreste sono anche molto ricercate per il loro potenziale di svago. Eventi sportivi, escursioni, trail running, orienteering, ciaspolate in inverno, raccolta, attività motorizzate, caccia… Se aggiungiamo la questione cruciale della conservazione delle specie, ci sono molte direzioni diverse e talvolta contrastanti che devono essere conciliate.

– Jean-Pierre Antoine, direttore dell’ESF da 16 anni: Storia dello sci a La Bresse (dal 1902 a oggi). Lo sci è stato ed è tuttora di vitale importanza per la Bresse e i Vosgi. Ne è convinto Jean-Pierre Antoine, maestro di sci da 57 anni. Parlerà di ciò che è accaduto dall’inizio del 20° secolo: i grandi eventi sportivi, lo sviluppo

secolo: grandi eventi sportivi, sviluppo di stazioni sciistiche e così via. Questa dinamica ha contribuito ad aumentare la visibilità della città. È un’avventura collettiva in cui tutto è intimamente legato: lo sci club, le stazioni, gli impianti, la scuola di sci francese, lo sci ricreativo e, naturalmente, la neve, il vero filo conduttore di questa epopea.

– Sébastien Serrière: paraciclista, ha partecipato a 2 Giochi Paralimpici, tedoforo nel 2024. La disabilità non è una barriera per tutti i tipi di ciclismo. Spiega come si costruisce una protesi, come ci si rimette in piedi di fronte alla disabilità e come lo sport può aiutare nei momenti più difficili. Non esiste una soluzione miracolosa, ma la sua esperienza può fornire idee. Questo ex sportivo di alto livello è partito da un livello inferiore a 0 ed è riuscito a salire molto in alto. Sta cercando di dimostrare che la disabilità non è fine a se stessa.

– Johann Riche, fisarmonicista. Uno dei musicisti abituali di Damien Saez, ha suonato con Higelin e molti altri. La sua presenza in una serata come questa è un evento da non sottovalutare.

Espanol :

20H04 De l’idée sans détour, son veladas destinadas a cualquier persona con ganas de descubrir, curiosa y abierta de mente… 4 charlas de 20 minutos a cargo de apasionados sobre temas variados antes de terminar la velada con debates (in)formales con el ponente de su elección en torno a una copa de amistad.

– Sylvain Mangel, antiguo leñador y fotógrafo de fauna salvaje: Nuestros bosques, entre disfrute y explotación. Hoy en día, los bosques son de vital importancia para la economía de los Vosgos. Como segundo departamento más boscoso de Francia, los Vosgos han sido históricamente una tierra de madera y papel, aunque la gestión forestal pueda plantear interrogantes. Los bosques también son muy apreciados por su potencial de ocio. Pruebas deportivas, senderismo, trail running, orientación, raquetas de nieve en invierno, recolección, actividades motorizadas, caza… Si añadimos la cuestión crucial de la conservación de las especies, son muchas las orientaciones diferentes y a veces contradictorias que hay que conciliar.

– Jean-Pierre Antoine, director del FSE desde hace 16 años: Historia del esquí en La Bresse (desde 1902 hasta nuestros días). El esquí ha sido y sigue siendo de vital importancia para la región de Bresse y los Vosgos. Jean-Pierre Antoine, profesor de esquí desde hace 57 años, está convencido de ello. Hablará de lo que ha sucedido desde principios del siglo XX

siglo XX: grandes acontecimientos deportivos, desarrollo de las estaciones de esquí, etc. Esta dinámica ha contribuido a elevar el nivel de la ciudad. Esta dinámica ha contribuido a dar a conocer la ciudad. Es una aventura colectiva en la que todo está íntimamente ligado: el club de esquí, las estaciones, las instalaciones, la escuela francesa de esquí, el esquí recreativo y, por supuesto, la nieve, el verdadero hilo conductor de esta historia épica.

– Sébastien Serrière: paraciclista, participó en 2 Juegos Paralímpicos, portador de la antorcha en 2024. La discapacidad no es una barrera para todo tipo de ciclismo. Explicaciones sobre cómo se fabrica una prótesis, cómo recuperarse ante la discapacidad y cómo el deporte puede ayudar en los momentos más difíciles. No hay soluciones milagrosas, pero su experiencia puede aportar ideas. Este ex deportista de alto nivel empezó por debajo de 0 y consiguió subir muy alto. Intenta demostrar que la discapacidad no es un fin en sí mismo.

– Johann Riche, acordeonista. Uno de los músicos habituales de Damien Saez, ha tocado con Higelin y muchos otros. Su presencia en una velada así es un acontecimiento a tener en cuenta.

