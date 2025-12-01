Soirée du 31 Décembre 2025 L’Escale Porquerolles L’Escale Porquerolles Hyères
Soirée du 31 Décembre 2025 L’Escale Porquerolles L’Escale Porquerolles Hyères mercredi 31 décembre 2025.
Soirée du 31 Décembre 2025 L’Escale Porquerolles
L’Escale Porquerolles 2 Rue de La ferme Hyères Var
Tarif : 80 – 80 – 80 EUR
Menu hors boissons
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 19:00:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Repas du 31/12/2025
.
L’Escale Porquerolles 2 Rue de La ferme Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 58 30 18 contact-groupe@lescale-porquerolles.fr
English : Soirée du 31 Décembre 2025 L’Escale Porquerolles
Meal on 31/12/2025
L’événement Soirée du 31 Décembre 2025 L’Escale Porquerolles Hyères a été mis à jour le 2025-12-06 par Office de Tourisme Provence Méditerranée