Soirée du 31 Décembre 2025 L’Escale Porquerolles L’Escale Porquerolles Hyères

Soirée du 31 Décembre 2025 L’Escale Porquerolles

L’Escale Porquerolles 2 Rue de La ferme Hyères Var

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Menu hors boissons

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Repas du 31/12/2025

.

L’Escale Porquerolles 2 Rue de La ferme Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 58 30 18 contact-groupe@lescale-porquerolles.fr

English : Soirée du 31 Décembre 2025 L’Escale Porquerolles

Meal on 31/12/2025

L’événement Soirée du 31 Décembre 2025 L’Escale Porquerolles Hyères a été mis à jour le 2025-12-06 par Office de Tourisme Provence Méditerranée