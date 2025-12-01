Soirée du 31 décembre à la Grande École La Grande École Le Havre

Soirée du 31 décembre à la Grande École

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-12-31 19:30:00

fin : 2025-12-31

2025-12-31

3 salles, 3 ambiances, 1 seule soirée d’exception.

Préparez-vous à vivre le Nouvel An le plus festif du Havre à La Grande École !

Cette année, on voit les choses en grand trois univers, trois ambiances, et une seule mission faire la fête jusqu’au bout de la nuit.

Au programme

– Le Préau Glitter Party avec DJ Apix brillez sous les paillettes et les meilleurs sons club

– L’Annexe du Pub Karaoké géant lâchez prise, le micro est à vous

– Le Salon Versailles Soirée Latino avec DJ Cupid chaleur, danse et rythmes enflammés

Côté Food

Vos pizzas et tapas préférés seront disponibles à la carte toute la soirée (non inclus dans le tarif).

Une soirée exclusive, ambiance chic et festive — tenue élégante recommandée.

Réservation obligatoire Attention, les réservations partent très vite ! .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

