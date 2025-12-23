Soirée du 31 Saint-Affrique

Soirée du 31

Envie de terminer l’année dans une ambiance festive ! Le réveillon du 31 décembre s’annonce festif au Cappuccino !

Le Cappuccino vous donne rendez-vous pour une soirée spéciale Nouvel An avec DJ JOX !

Tapas festifs

Planches de charcuterie & fromages

Bière de Noël

Cocktails de Noël

Une soirée pensée pour partager, danser et célébrer ensemble la fin d’année dans une ambiance festive ! .

63 boulevard de verdun Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 49 61 34

English :

Want to end the year in a festive mood? New Year?s Eve at Cappuccino on December 31 promises to be festive!

