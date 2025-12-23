Soirée du 31 Saint-Affrique
Soirée du 31 Saint-Affrique mercredi 31 décembre 2025.
Soirée du 31
63 boulevard de verdun Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-12-31
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Envie de terminer l’année dans une ambiance festive ! Le réveillon du 31 décembre s’annonce festif au Cappuccino !
Le Cappuccino vous donne rendez-vous pour une soirée spéciale Nouvel An avec DJ JOX !
Tapas festifs
Planches de charcuterie & fromages
Bière de Noël
Cocktails de Noël
Une soirée pensée pour partager, danser et célébrer ensemble la fin d’année dans une ambiance festive ! .
63 boulevard de verdun Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 49 61 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Want to end the year in a festive mood? New Year?s Eve at Cappuccino on December 31 promises to be festive!
L’événement Soirée du 31 Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-12-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)