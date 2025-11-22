Soirée du Beaujolais nouveau Montillot

Soirée du Beaujolais nouveau

Salle des fêtes Montillot Yonne

Début : 2025-11-22 19:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Le comité des fêtes de Montillot vous invite à la soirée du Beaujolais nouveau. Buffet campagnard 12€, un verre offert. .

Salle des fêtes Montillot 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 33 48 52

