Soirée du carnaval salle des fêtes Tiranges
Soirée du carnaval salle des fêtes Tiranges vendredi 6 février 2026.
Soirée du carnaval
salle des fêtes la nercière Tiranges Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 17:30:00
fin : 2026-02-06
Date(s) :
2026-02-06
L’association sauvegarde du patrimoine, le Tire en joie et l’école organisent la fête du carnaval
Rdv déguisé à 17h30 à l’école,
Défilé des enfants jusqu’à la salle des fêtes
.
salle des fêtes la nercière Tiranges 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 29 26 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The association sauvegarde du patrimoine, the Tire en joie and the school organize the carnival party
Disguised gathering at 5:30pm at the school,
Children’s parade to the village hall
L’événement Soirée du carnaval Tiranges a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron