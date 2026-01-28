Soirée du carnaval salle des fêtes Tiranges

Soirée du carnaval

salle des fêtes la nercière Tiranges Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 17:30:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

L’association sauvegarde du patrimoine, le Tire en joie et l’école organisent la fête du carnaval

Rdv déguisé à 17h30 à l’école,

Défilé des enfants jusqu’à la salle des fêtes

.

salle des fêtes la nercière Tiranges 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 29 26 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The association sauvegarde du patrimoine, the Tire en joie and the school organize the carnival party

Disguised gathering at 5:30pm at the school,

Children’s parade to the village hall

L’événement Soirée du carnaval Tiranges a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron