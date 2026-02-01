Soirée du Club de Foot RCT Torteron
Soirée du Club de Foot RCT Torteron samedi 28 février 2026.
Soirée du Club de Foot RCT
Rue de la Porte Régie Torteron Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 19:30:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
.
Rue de la Porte Régie Torteron 18320 Cher Centre-Val de Loire +33 6 65 45 60 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée du Club de Foot RCT Torteron a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme Loire en Berry