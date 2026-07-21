Soirée du Club de Football Terrain de Foot Courpignac
dimanche 6 septembre 2026 · Terrain de Foot · Courpignac
Informations pratiques
Courpignac
Soirée du Club de Football
Terrain de Foot 2 Ville Vert Courpignac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 17:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
En mémoire de Maurice Coquillas et René Charron, une plaque sera dévoilée en leurs noms au terrain de Football de Courpignac. S’en suit une soirée animée.
.
Terrain de Foot 2 Ville Vert Courpignac 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 18 53 emiliebegon17130@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In memory of Maurice Coquillas and René Charron, a plaque will be unveiled in their honor at the Courpignac soccer field. An evening of entertainment will follow.
L’événement Soirée du Club de Football Courpignac a été mis à jour le 2026-07-21 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge