Soirée du Club de Football Terrain de Foot Courpignac

Informations pratiques

Courpignac

Soirée du Club de Football

Terrain de Foot 2 Ville Vert Courpignac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 17:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

En mémoire de Maurice Coquillas et René Charron, une plaque sera dévoilée en leurs noms au terrain de Football de Courpignac. S’en suit une soirée animée.

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Terrain de Foot 2 Ville Vert Courpignac 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 18 53 emiliebegon17130@gmail.com

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English :

In memory of Maurice Coquillas and René Charron, a plaque will be unveiled in their honor at the Courpignac soccer field. An evening of entertainment will follow.

L’événement Soirée du Club de Football Courpignac a été mis à jour le 2026-07-21 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge