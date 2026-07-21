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AGENDA · Courpignac

Soirée du Club de Football Terrain de Foot Courpignac

dimanche 6 septembre 2026 · Terrain de Foot · Courpignac

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Terrain de Foot
Adresse
2 Ville Vert
Ville
17130 Courpignac
Département
Charente-Maritime
Tarif

Courpignac

Soirée du Club de Football

Terrain de Foot 2 Ville Vert Courpignac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 17:00:00
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

En mémoire de Maurice Coquillas et René Charron, une plaque sera dévoilée en leurs noms au terrain de Football de Courpignac. S’en suit une soirée animée.
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Terrain de Foot 2 Ville Vert Courpignac 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 18 53  emiliebegon17130@gmail.com

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English :

In memory of Maurice Coquillas and René Charron, a plaque will be unveiled in their honor at the Courpignac soccer field. An evening of entertainment will follow.

L’événement Soirée du Club de Football Courpignac a été mis à jour le 2026-07-21 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge