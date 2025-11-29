Soirée du club Herblanetz FC Vair-sur-Loire

Soirée du club Herblanetz FC

Salle Louis Rousseau Vair-sur-Loire Loire-Atlantique

Tarif : 22 – 22 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 19:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Partagez un moment de convivialité autour d’un repas préparé par le traiteur Rabouin & Fils, suivi d’une soirée festive entre membres, familles et amis du club Herblanetz FC.

Menu adulte 22 €

Cochon de lait ou tartiflette

Fromage

Tarte aux pommes ou éclair au chocolat

Café inclus

Menu enfant 8 €

½ part de cochon de lait ou tartiflette

Glace

Places limitées réservation obligatoire via HelloAsso. .

Salle Louis Rousseau Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 34 24 05

English :

Enjoy a meal prepared by Rabouin & Fils, followed by a festive evening with members, families and friends of Herblanetz FC.

German :

Teilen Sie einen Moment der Geselligkeit bei einem vom Caterer Rabouin & Fils zubereiteten Essen, gefolgt von einem festlichen Abend mit Mitgliedern, Familien und Freunden des Vereins Herblanetz FC.

Italiano :

Godetevi un pasto preparato da Rabouin & Fils, seguito da una serata di festa con i membri, le famiglie e gli amici dell’Herblanetz FC.

Espanol :

Disfrute de una comida preparada por Rabouin & Fils, seguida de una velada festiva con socios, familiares y amigos del Herblanetz FC.

