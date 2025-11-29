Soirée du club Herblanetz FC Vair-sur-Loire
Soirée du club Herblanetz FC Vair-sur-Loire samedi 29 novembre 2025.
Soirée du club Herblanetz FC
Salle Louis Rousseau Vair-sur-Loire Loire-Atlantique
Tarif : 22 – 22 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 19:00:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Partagez un moment de convivialité autour d’un repas préparé par le traiteur Rabouin & Fils, suivi d’une soirée festive entre membres, familles et amis du club Herblanetz FC.
Menu adulte 22 €
Cochon de lait ou tartiflette
Fromage
Tarte aux pommes ou éclair au chocolat
Café inclus
Menu enfant 8 €
½ part de cochon de lait ou tartiflette
Glace
Places limitées réservation obligatoire via HelloAsso. .
Salle Louis Rousseau Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 34 24 05
English :
Enjoy a meal prepared by Rabouin & Fils, followed by a festive evening with members, families and friends of Herblanetz FC.
German :
Teilen Sie einen Moment der Geselligkeit bei einem vom Caterer Rabouin & Fils zubereiteten Essen, gefolgt von einem festlichen Abend mit Mitgliedern, Familien und Freunden des Vereins Herblanetz FC.
Italiano :
Godetevi un pasto preparato da Rabouin & Fils, seguito da una serata di festa con i membri, le famiglie e gli amici dell’Herblanetz FC.
Espanol :
Disfrute de una comida preparada por Rabouin & Fils, seguida de una velada festiva con socios, familiares y amigos del Herblanetz FC.
L’événement Soirée du club Herblanetz FC Vair-sur-Loire a été mis à jour le 2025-11-18 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis