Soirée du collectif/label useless seconds à La Machine le 10 janvier 2026 !, La Machine du Moulin Rouge Paris

Useless Seconds est de retour !

Après une série d’événements à Berlin, Lyon, Lisbonne et Strasbourg, useless seconds lance leur résidence à Paris, dans le lieu où ils ont organisé leur premier événement : La Machine du Moulin Rouge. En investissant La Chaufferie pour plusieurs dates à venir, ils souhaitent ramener l’esprit club que nous aimons et que nous avons pu vivre dans ce lieu incontournable.

Pour cette première soirée, nous accueillons le premier live parisien de Sepehr !

Nous l’avons vu embraser le dancefloor à pe:rsona cet été, faire exploser Dekmantel avec la même énergie mutante. L’artiste irano-américain est connu pour tordre les codes de la dance music et créer des sets hybrides étranges et magnifiques. Son univers navigue entre steppers enchantés, techno psychédélique-mais-pas-ennuyeuse et jakbeat déjanté. Un vrai caméléon sur scène comme sur disque.

Seront invités également les héros locaux qui nous ont bluffés à Dans an Diaoul l’été dernier : Maco Maria & Louison :

Louison (A-One Paris) apporte une approche curieuse, ouverte et décomplexée de la musique club et non-club, tandis que Maco Maria (Chat Noir, KMA60) explore des sélections plus sombres, mélancoliques et profondément texturées. Ensemble, iels forment un duo magnétique, forgé dans les clubs intimistes et les day parties ensoleillées.

Et bien sûr : un set de useless seconds : toujours changeant, jamais annoncé, toujours profond, toujours psychédélique.

Useless seconds est de retour à La Machine le 10 janvier 2026 !

Le samedi 10 janvier 2026

de 23h55 à 06h00

payant

De 13 à 17 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-11T00:55:00+01:00

fin : 2026-01-11T07:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-10T23:55:00+02:00_2026-01-10T06:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris

https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/useless-seconds-sepehr-live-maco-maria-louison/ https://fb.me/e/5nwIaa35b https://fb.me/e/5nwIaa35b



Afficher la carte du lieu La Machine du Moulin Rouge et trouvez le meilleur itinéraire

