Soirée du collectif MINIMAXXX à La Machine La Machine du Moulin Rouge Paris samedi 25 octobre 2025.
MINIMAXXX, DEAFENING Club et HYPERCORE joignent leurs forces pour leur dernière soirée de l’année à La Machine du Moulin Rouge. Une immersion brute, sombre et sans détour portée par des artistes novateurs de la scène locale et internationale.
OLI XL [SWE] — experimental, avant-garde
DJ SMOKEY [CAN] — electronic, EDM, trap
AMNESIA SCANNER [FIN] — deconstructed, experimental
TTRISTANA b2b EMMA DJ [FRA] — hybrid club, multi-genres
DOSE LETALE [FRA] — hardcore, deconstructed
ANGE PARADIZ [FRA] — electronic, trap, dubstep
La dernière MINIMAXX de l’année à La Machine du Moulin Rouge, c’est ce vendredi 24 octobre !
Le vendredi 24 octobre 2025
de 23h55 à 06h00
payant
De 16 à 22 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris
https://www.lamachinedumoulinrouge.com/minimaxxx-deafening-club-hypercore/