Soirée du collectif MINIMAXXX à La Machine La Machine du Moulin Rouge Paris samedi 25 octobre 2025.

MINIMAXXX, DEAFENING Club et HYPERCORE joignent leurs forces pour leur dernière soirée de l’année à La Machine du Moulin Rouge. Une immersion brute, sombre et sans détour portée par des artistes novateurs de la scène locale et internationale.

OLI XL [SWE] — experimental, avant-garde

DJ SMOKEY [CAN] — electronic, EDM, trap

AMNESIA SCANNER [FIN] — deconstructed, experimental

TTRISTANA b2b EMMA DJ [FRA] — hybrid club, multi-genres

DOSE LETALE [FRA] — hardcore, deconstructed

ANGE PARADIZ [FRA] — electronic, trap, dubstep

La dernière MINIMAXX de l’année à La Machine du Moulin Rouge, c’est ce vendredi 24 octobre !

Le vendredi 24 octobre 2025

de 23h55 à 06h00

payant

De 16 à 22 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris

https://www.lamachinedumoulinrouge.com/minimaxxx-deafening-club-hypercore/ https://fb.me/e/4DxYBTcHV