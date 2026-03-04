Soirée du comité des fêtes, Salle du Parc, Cruviers-Lascours

Soirée du comité des fêtes Samedi 14 mars, 19h00 Salle du Parc Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T19:00:00+01:00 – 2026-03-14T22:30:00+01:00

Fin : 2026-03-14T19:00:00+01:00 – 2026-03-14T22:30:00+01:00

Salle du Parc 30360 Cruviers-Lascours Cruviers-Lascours 30360 Gard Occitanie

Orchestre, DJ Enzo R et foodtruck. Festivités Danse