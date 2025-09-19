Soirée du container « Maritimes » à Bourg Bourg Cubzaguais Tourisme Bourg

Soirée du container « Maritimes » à Bourg

Bourg Cubzaguais Tourisme 1 Place de l’Éperon Bourg Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Mme Célia Monseigne, Pte du SMIDDEST, Mme Valérie Guinaudie, Pte de Grand Cubzaguais Communauté de Communes et M. Pierre Joly, Maire de Bourg ont le plaisir de vous convier à une nouvelle soirée autour du container Maritimes

le 19 septembre 2025, Place de l’Éperon à Bourg.

Au programme

À partir de 17h Ouverture du container en présence des artistes Olivier Crouzel et Sophie Poirier.

À partir de 19h45 Discours d’ouverture, buffet et présentation du projet Paysages imaginaires mené par Marine Mastin avec les enfants des ALSH du Grand Cubzaguais dans le cadre de l’été culturel de la DRAC.

À partir de 20h45 Projection en extérieur du film réalisé durant la résidence artistique à Bourg. .

