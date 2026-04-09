Soirée du Festival international du film documentaire et des droits humains Docudays Cinéma des Cinéastes Paris

Juin 2025 : Ukraine CombArt était à Kyiv à l’invitation du festival international du documentaire et des droits humains Docudays, mondialement connu et reconnu.

Avril 2026 : Nous organisons ensemble avec le Cinéma des Cinéastes la projection de 2 documentaires jamais montrés à Paris, qui seront suivies de débats avec leurs réalisatrices, Tetiana Symon et Alisa Kovalenko, que nous convions en France pour cet événement.

« Kherson. Resistance Goes On » de Tetiana Symon donne la parole à 3 jeunes volontaires (dont l’un a été tué depuis) qui, dès les premiers jours de l’invasion à grande échelle, se sont mobilisés pour évacuer les civilEs prisES au piège et acheminer de l’aide humanitaire. Ce moyen métrage est tiré des Archives de la guerre, un fond documentaire unique au monde créé par Docudays : il rassemble des millions de documents et témoignages qui gardent la trace des crimes commis par les troupes d’occupation. Autant de preuves pour que, le jour venu, ces crimes et leurs auteurs soient punis. Une arme précieuse contre la désinformation et la manipulation des faits.

« My Dear Theo » raconte, sous la forme de lettres filmées à son petit garçon, pourquoi Alisa Kovalenko, cinéaste, s’est engagée dans les forces armées ukrainiennes. À la fois preuve d’amour d’une mère qui a choisi d’être soldate et documentaire qui témoigne, avec sobriété, du courage de ces volontaires qui ont pris les armes, souvent sans expérience militaire préalable. À l’opposé des images-spectacle de la guerre et des codes des jeux vidéos chers à Donald Trump, il donne à voir les liens pudiques et forts qui unissent frères et sœurs d’armes face au danger et pour la défense de leur pays.

Dans des registres différents, ces 2 films montrent avec talent la résistance populaire ukrainienne que la guerre d’anéantissement menée par le régime de Vladimir Poutine ne parvient pas à briser. L’Ukraine tient tête et tient bon. Une nouvelle génération de cinéastes ukrainienNEs s’est dressée, faisant de leur art une arme. Ils et elles ont besoin de notre solidarité. C’est pourquoi nous comptons sur vous

– Ouverture des portes à 18h

– Projections suivies d’un débat avec les réalisatrices (films diffusés en VO sous titrée en français et traduction lors des discussions) :

19h,« Kherson, Resistance goes on » de Tetiania Symon

20h30 : « My Dear Theo » d’Alisa Kovalenko

– Durant toute la soirée :

buffet ukrainien préparé par l’association Kalyna

exposition d’œuvres d’artistes ukrainienNEs

Soirée exceptionnelle avec le festival Docudays et les Archives de la guerre en Ukraine au Cinéma des Cinéastes.



Venez assister aux projections de « Kherson, resistance goes on » de Tetiana Symon et « My dear Théo » d’Alisa Kovalenko, et rencontrer les réalisatrices présentes à Paris spécialement pour l’occasion.

Le jeudi 16 avril 2026

de 18h00 à 23h00

payant

Tarifs :

– « Kherson, resistance goes on » : 7€

– « My dear Théo » : 10€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T21:00:00+02:00

fin : 2026-04-17T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-16T18:00:00+02:00_2026-04-16T23:00:00+02:00

Cinéma des Cinéastes 7 avenue de Clichy 75017 Paris

https://www.facebook.com/profile.php?id=100090567559766 https://www.facebook.com/profile.php?id=100090567559766



Afficher la carte du lieu Cinéma des Cinéastes et trouvez le meilleur itinéraire

