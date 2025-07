Soirée du Festival Tout Public Chez Marie Jeanne et Jacques Granges

Soirée du Festival Tout Public Chez Marie Jeanne et Jacques Granges samedi 13 septembre 2025.

Soirée du Festival Tout Public

Chez Marie Jeanne et Jacques 1 chemin en Paradis Granges Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 20:00:00

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

3 conteurs nous présentent leurs contes des boissons (à chacun sa boisson et ses vérités dedans). Spectacle pour tout public

Humour et convivialité garantis !

Entrée libre, dans un cadre idyllique, avec libre participation aux frais.

Venir avec son siège et son mug, les tisanes sont offertes en fin de spectacle).

Pensez à vous habiller chaudement, on touche à la fin de l’été et chaque fois que possible co-voiturez.

Renseignements et réservations très très recommandées. .

Chez Marie Jeanne et Jacques 1 chemin en Paradis Granges 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 37 53 32 contesengranges@gmail.com

English : Soirée du Festival Tout Public

German : Soirée du Festival Tout Public

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée du Festival Tout Public Granges a été mis à jour le 2025-07-22 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II