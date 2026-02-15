Soirée du Foot Alrance
Soirée du Foot Alrance samedi 21 février 2026.
Soirée du Foot
Alrance Aveyron
Tarif : – – EUR
17
Tarif de base plein tarif
Menu Pâté/Echine de porc/Truffade/Fromage/Tarte/Café
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-02-21
20h Salle des fêtes. Repas organisé par ES Alrance La Capelle et préparé par Le Chaudron (Menu Pâté/Echine de porc/Truffade/Fromage/Tarte/Café, 17€ sur réservation au 07 72 38 01 75) et Animation musicale avec DJ Alextrem.
17 .
Alrance 12430 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
8pm Salle des fêtes. Meal organized by ES Alrance La Capelle and prepared by Le Chaudron (Menu Pâté/Pork loin/Truffade/Cheese/Tart/Coffee, 17? by reservation on 07 72 38 01 75) and musical entertainment with DJ Alextrem.
L’événement Soirée du Foot Alrance a été mis à jour le 2026-02-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)