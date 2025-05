SOIRÉE DU GRAIN À MOUDRE / PAROLES DE MAIRES DU LAURAGAIS – LE CAFÉ DES MINOTIERS Gardouch, 5 juin 2025 20:00, Gardouch.

Haute-Garonne

SOIRÉE DU GRAIN À MOUDRE / PAROLES DE MAIRES DU LAURAGAIS LE CAFÉ DES MINOTIERS 16 Quai Riquet Gardouch Haute-Garonne

On reçoit plusieurs maires du pays Lauragais, pour parler de leur quotidien et ouvrir l’échange avec le public !

D’après une enquête récente de l’institut Ifop, la popularité des maires s’est renforcée ces dernières années, avec un taux de satisfaction de 70%, soit nettement au-dessus de celui mesuré il y a sept ans (61% en 2017). Dans un contexte national marqué par une forte instabilité parlementaire et une dégradation des finances publiques de l’Etat, le maire apparaît comme un acteur de confiance, stable et facilement identifiable, à la tête d’une institution qui assure les services publics du quotidien.

Pourtant, à quelques mois des élections municipales prévues en mars 2026, les maires expriment un malaise croissant entre les efforts financiers demandés aux collectivités locales et la complexification de leur rôle et de leurs relations avec les administrés, les démissions d’élu(e)s se multiplient et de nombreux maires font état d’une « fatigue républicaine ».

Dans le cadre de ses soirées Du Grain à Moudre, le Café des Minotiers reçoit plusieurs maires du pays Lauragais pour leur donner la parole sur leur quotidien et ouvrir l’échange avec le public !

À quoi ressemble leur quotidien ?

Qu’est-ce qui complique leurs missions ?

Qu’est-ce qui les rend heureux dans leur mandat ?

Comment ont-ils (vont-ils) constitué leur équipe municipale ?

Comment font-ils vivre la démocratie communale ?

On ouvre le dialogue le 5 juin à 20h avec nos 4 invité(e)s

– Brice Ascensio, maire de Cazalrenoux (100 habitants)

– Françoise Cases, maire de Saint-Léon (1 300 habitants)

– Olivier Guerra, maire de Gardouch (1 400 habitants)

– Karine Navarro, maire de Caraman (2 500 habitants)

Important durant cette soirée, nous nous intéresserons au quotidien d’un(e) maire rural(e) et au sens que nos invité(e)s donnent à leur mission. Il ne s’agira pas pour eux d’exposer le bilan de leurs actions durant le mandat écoulé, comme ils pourront être amenés à le faire devant les administrés de leurs communes.

Quant à vous, cher public du Café des Minotiers si vous venez écouter le maire de votre commune, nous serez invités à rester dans le sujet de la soirée en évitant les questions propres à tel ou tel détail de la gestion de votre municipalité, qui n’intéresseront probablement pas les habitants des autres communes.

Accès sans inscription et gratuit, participation solidaire souhaitée pour nous aider à pérenniser nos activités !

Pour le miam-miam des kits apéros (tartinables-saucissonables) seront en vente au comptoir du café. Vous pouvez aussi amener vos propres grignotages !

À propos de nos soirées Du Grain à Moudre

Créé pour contribuer à entretenir le lien entre les habitants de notre territoire, notre Café des Minotiers a lancé des rencontres régulières baptisées « Du Grain à Moudre », dédiées à des sujets de société en prise avec les conditions de vie locales. Sans parti-pris, notre démarche n’est ni militante ni polémique elle consiste d’abord à faire entendre le vécu personnel de nos invité(e)s.

Chaque soirée s’ouvre sur un échange sans interruption avec ces invité(e)s, durant lequel le public met ses opinions entre parenthèses pour donner toute sa place à une écoute respectueuse de l’autre. C’est une condition nécessaire à l’ouverture, en 2ème partie de soirée, d’un dialogue authentique et humain entre la salle et nos invité(e)s. .

English :

We’re hosting several mayors from the Lauragais region, to talk about their day-to-day lives and open up a dialogue with the public!

German :

Wir empfangen mehrere Bürgermeister aus dem Land Lauragais, um über ihren Alltag zu sprechen und den Austausch mit dem Publikum zu eröffnen!

Italiano :

Ospitiamo alcuni sindaci della regione del Lauragais, per parlare della loro vita quotidiana e aprire un dialogo con il pubblico!

Espanol :

Acogemos a varios alcaldes de la región de Lauragais para que nos hablen de su vida cotidiana y abran un diálogo con el público

