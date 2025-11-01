SOIREE DU HBC VAL DE SAONE salle des fêtes de Scey sur Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin
SOIREE DU HBC VAL DE SAONE
salle des fêtes de Scey sur Saône Rue de Saint-Albin Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2025-11-01 19:00:00
fin : 2025-11-02
2025-11-01
Repas dansant ouvert à tous
animé par DJ Vénus Discomobile
Repas adulte 20€
Tartiflette salade verte
Trou normand
Tartelette
Apéritif et café offerts
Menu enfant 15€ (moins de 12 ans)
1 boisson offerte
Filet de poulet pané
Gratin Dauphinois
Trou normand (sans alcool)
Tartelette
Réservation obligatoire au téléphone ou par mail
Validation à réception du paiement à l’ordre du HBC VAL DE SAÔNE
Nombre de places limitée .
salle des fêtes de Scey sur Saône Rue de Saint-Albin Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 04 05 89 5270010@ffhandball.net
