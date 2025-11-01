SOIREE DU HBC VAL DE SAONE salle des fêtes de Scey sur Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

SOIREE DU HBC VAL DE SAONE samedi 1 novembre 2025.

SOIREE DU HBC VAL DE SAONE

salle des fêtes de Scey sur Saône Rue de Saint-Albin Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-11-01 19:00:00

fin : 2025-11-02

2025-11-01

Repas dansant ouvert à tous

animé par DJ Vénus Discomobile

Repas adulte 20€

Tartiflette salade verte

Trou normand

Tartelette

Apéritif et café offerts

Menu enfant 15€ (moins de 12 ans)

1 boisson offerte

Filet de poulet pané

Gratin Dauphinois

Trou normand (sans alcool)

Tartelette

Réservation obligatoire au téléphone ou par mail

Validation à réception du paiement à l’ordre du HBC VAL DE SAÔNE

Nombre de places limitée .

salle des fêtes de Scey sur Saône Rue de Saint-Albin Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 04 05 89 5270010@ffhandball.net

