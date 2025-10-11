Soirée du jumelage Salle des fêtes Castelnau-Magnoac
Soirée du jumelage Salle des fêtes Castelnau-Magnoac samedi 11 octobre 2025.
Soirée du jumelage
Salle des fêtes CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées
Poule au pot et omelette norvégienne (20€/adulte et 10e/enfant 10 ans).
Soirée dansante animée par DCA.
Réservation au 06 73 50 52 90.
English :
Poule au pot and Norwegian omelette (€20/adult and €10/children under 10).
Dance evening with DCA.
Reservations on 06 73 50 52 90.
German :
Huhn im Topf und norwegisches Omelett (20?/Erwachsener und 10e/Kind 10 Jahre).
Tanzabend unter der Leitung von DCA.
Reservierung unter 06 73 50 52 90.
Italiano :
Poule au pot e omelette norvegese (20 €/adulto e 10 €/bambini sotto i 10 anni).
Serata di ballo con DCA.
Prenotare al numero 06 73 50 52 90.
Espanol :
Poule au pot y tortilla noruega (20 €/adulto y 10 €/menores de 10 años).
Noche de baile con DCA.
Reserva en el 06 73 50 52 90.
