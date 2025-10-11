Soirée du jumelage Salle des fêtes Castelnau-Magnoac

Soirée du jumelage Salle des fêtes Castelnau-Magnoac samedi 11 octobre 2025.

Soirée du jumelage

Salle des fêtes CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-11 19:00:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Poule au pot et omelette norvégienne (20€/adulte et 10e/enfant 10 ans).

Soirée dansante animée par DCA.

Réservation au 06 73 50 52 90.

+33 6 73 60 52 90

English :

Poule au pot and Norwegian omelette (€20/adult and €10/children under 10).

Dance evening with DCA.

Reservations on 06 73 50 52 90.

German :

Huhn im Topf und norwegisches Omelett (20?/Erwachsener und 10e/Kind 10 Jahre).

Tanzabend unter der Leitung von DCA.

Reservierung unter 06 73 50 52 90.

Italiano :

Poule au pot e omelette norvegese (20 €/adulto e 10 €/bambini sotto i 10 anni).

Serata di ballo con DCA.

Prenotare al numero 06 73 50 52 90.

Espanol :

Poule au pot y tortilla noruega (20 €/adulto y 10 €/menores de 10 años).

Noche de baile con DCA.

Reserva en el 06 73 50 52 90.

