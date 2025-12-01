Soirée du nouvel an 2025 Rue de la Mairie Marigny-Le-Lozon

Soirée du nouvel an 2025

Rue de la Mairie Lozon Marigny-Le-Lozon Manche

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Rendez-vous le 31 décembre prochain, à partir de 20h, pour participer à la soirée du nouvel an à la salle des fêtes de Lozon (Marigny-le-Lozon), organisée par le comité des fêtes de Marigny.

Au programme repas, animation musicale et cotillons.

Réservation avant le 15 décembre. .

Rue de la Mairie Lozon Marigny-Le-Lozon 50570 Manche Normandie +33 6 17 17 83 58

