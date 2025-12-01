Soirée du nouvel an 2025 Rue de la Mairie Marigny-Le-Lozon
Soirée du nouvel an 2025 Rue de la Mairie Marigny-Le-Lozon mercredi 31 décembre 2025.
Soirée du nouvel an 2025
Rue de la Mairie Lozon Marigny-Le-Lozon Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Rendez-vous le 31 décembre prochain, à partir de 20h, pour participer à la soirée du nouvel an à la salle des fêtes de Lozon (Marigny-le-Lozon), organisée par le comité des fêtes de Marigny.
Au programme repas, animation musicale et cotillons.
Réservation avant le 15 décembre. .
Rue de la Mairie Lozon Marigny-Le-Lozon 50570 Manche Normandie +33 6 17 17 83 58
English : Soirée du nouvel an 2025
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée du nouvel an 2025 Marigny-Le-Lozon a été mis à jour le 2025-11-17 par OT Saint-Lô