Soirée du nouvel an 2026 Andancette mercredi 31 décembre 2025.
Salle des fêtes Jean Chenevier Andancette Drôme
Tarif : 79 – 79 – 79 EUR
Début : 2025-12-31 19:30:00
fin : 2025-12-31
À vos marques ! Prêts ? Réservez !
Le Comité des fêtes d’Andancette vous propose un repas et une soirée dansante afin de passer la nouvelle année !
Le tarif de 79€ comprend l’entrée à la soirée dansante, le repas (menu au choix) avec 1/4 de vin. *
Salle des fêtes Jean Chenevier Andancette 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 78 68 78 comitedesfetesandancette@laposte.net
English :
On your marks! Ready to go? Make a reservation!
The Comité des fêtes d’Andancette is offering a meal and dance to ring in the New Year!
The price of 79? includes admission to the dance, the meal (choice of menu) and 1/4 wine. *
L’événement Soirée du nouvel an 2026 Andancette a été mis à jour le 2025-12-05 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche