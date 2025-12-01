Soirée du nouvel an 2026

Salle des fêtes Jean Chenevier Andancette Drôme

Tarif : 79 – 79 – 79 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:30:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

À vos marques ! Prêts ? Réservez !

Le Comité des fêtes d’Andancette vous propose un repas et une soirée dansante afin de passer la nouvelle année ! ​

Le tarif de 79€ comprend l’entrée à la soirée dansante, le repas (menu au choix) avec 1/4 de vin. *

Salle des fêtes Jean Chenevier Andancette 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 78 68 78 comitedesfetesandancette@laposte.net

English :

On your marks! Ready to go? Make a reservation!

The Comité des fêtes d’Andancette is offering a meal and dance to ring in the New Year!

The price of 79? includes admission to the dance, the meal (choice of menu) and 1/4 wine. *

L’événement Soirée du nouvel an 2026 Andancette a été mis à jour le 2025-12-05 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche