Soirée du Nouvel An 2026 Au Garage

5 Rue de la Garenne Saint-Doulchard Cher

Tarif : 35 – 35 – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 22:30:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Accueillez 2026 dans une ambiance festive et conviviale !

Pour célébrer le passage à la nouvelle année, le bar Au Garage à Saint-Doulchard vous invite à une soirée de la Saint-Sylvestre placée sous le signe de la fête et de la bonne humeur. Musique, danse, animations et compte à rebours rythmeront cette nuit festive, accompagnée de consommations et de gourmandises incluses. Une soirée élégante et animée, idéale pour partager un moment joyeux et mémorable entre amis et amateurs de soirées festives. 35 .

5 Rue de la Garenne Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire +33 6 24 23 23 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Welcome 2026 in a festive and convivial atmosphere!

L’événement Soirée du Nouvel An 2026 Au Garage Saint-Doulchard a été mis à jour le 2025-12-23 par OT BOURGES